Il blocco dell'iter per la pensione volontaria e Trump che cambia idea sul Tpp. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

“Restare al fianco dei nostri alleati in un’ottica di pace”. E’ la posizione espressa da Luigi Di Maio sulla questione siriana. Per il leader del M5s la fine del conflitto “sarà determinata non da azioni militari ma dalla diplomazia”. Matteo Salvini, segretario della Lega, “pur ribadendo l’obbligo di lealtà all’alleanza atlantica” si dice, insieme a Silvio Berlusconi, “contrario a qualsiasi azione unilaterale”. Maurizio Martina, reggente del Pd, ribadisce di volere restare nell’Ue e nella Nato.

Eletto il nuovo cda di Unicredit composto da 15 membri. L’assemblea dei soci ieri ha confermato Jean Pierre Mustier come ceo della banca; Fabrizio Saccomanni succede a Giuseppe Vita alla presidenza del gruppo.

Nessuna azione di responsabilità sugli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena: è la decisione presa dal ministero dell’Economia, che nell’assemblea di Mps boccia così la proposta del socio Bluebell.

Si sblocca l’iter per ottenere l’Ape volontaria, grazie al finanziamento di Intesa Sanpaolo annunciato ieri.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,27 per cento. Differenziale Btp-Bund a 129,80 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,23 sul dollaro.

DAL MONDO