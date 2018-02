D’Alema che corteggia i 5 stelle e il nuovo partito anti Brexit. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

“Contro di noi c’è stata un’operazione camorristica”, ha detto Vincenzo De Luca. Il presidente della regione Campania, in un video pubblicato su Facebook, ha commentato l’inchiesta sui rifiuti di Fanpage, in seguito alla quale suo figlio Roberto si è dimesso da assessore al Bilancio del comune di Salerno.

“Pensare che vinca il Pd è lunare”, ha affermato Massimo D’Alema. L’esponente di Leu ha detto di non avere pregiudiziali verso il M5s.





Salvini non si fida di Berlusconi: “Con lui ci vogliono quattro occhi aperti”. Il leader della Lega, ieri in Friuli, ha detto che vi tornerà da presidente del Consiglio.

Embraco non ascolta il governo e conferma i 500 licenziamenti. “Atteggiamento irresponsabile”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.

Aumentano gli esentati dal canone Rai, il governo ha fatto sapere che è stata ampliata la fascia di reddito per l’esenzione del pagamento per gli over 75.

Meridiana diventa Air Italy, la compagnia aerea appartiene per il 49 per cento a Qatar Airways.

Poste italiane chiude in crescita il 2017 e registra un utile in aumento del + 10,8 per cento.

Borsa di Milano. FtseMib -1 per cento. Differenziale Btp-Bund a 130,6 punti. L’euro chiude in calo a 1,24 sul dollaro.

DAL MONDO

Luis De Guindos sarà il nuovo vicepresidente della Bce. Il ministro dell’Economia spagnolo è stato indicato all’unanimità dai ministri dell’Eurogruppo dopo che Philip Lane, governatore della Banca centrale irlandese, aveva ritirato la propria candidatura che non aveva trovato sufficiente sostegno.



Ilmars Rimsevics, banchiere centrale lettone, è stato rilasciato su cauzione dalle autorità anticorruzione. Era stato arrestato perché sospettato di aver chiesto tangenti per 100 mila euro.



Proposto un nuovo segretario Cdu. La cancelliera Angela Merkel ha designato Kramp-Karrenbauer, attuale governatrice del Saarland, come nuova guida dei cristiano-democratici tedeschi. Dovrebbe sostituire Peter Tauber.



Almeno 44 morti in un attacco a Goutha, l’enclave siriana controllata dai ribelli. Il regime di Bashar el Assad ha bombardato violentemente la zona.



Lo Stato islamico ha ucciso 27 soldati delle milizie pro irachene in un’imboscata vicino a Kirkuk.

Simone Veil sarà sepolta nel Panthéon il primo luglio. L’intellettuale e politica francese è morta la scorsa estate.

Nasce un nuovo partito anti Brexit nel Regno Unito. Si chiama Renew ed è ispirato al partito del presidente francese Emmanuel Macron, En Marche!