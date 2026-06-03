Non solo Amendolara. La moderna schiavitù dietro ai pomodori instagrammabili

In Italia ci sono cose che si vedono tantissimo e cose che non si vedono proprio. Spesso di quella cosa è pubblicizzata una faccia, discussa ad ogni pie sospinto. L’altra faccia è un tabù, un orizzonte degli eventi, già nei dintorni la narrazione collassa. Prendete il pomodoro. Si vede eccome. Quanti chef lo mostrano, bello, rosso, gaudente, incoronato col basilico. Quanti chef illustrano invece la filiera. Nessuno. Perché, dai, chi si mette ad affrontare il tabù? Ovvero la condizione di schiavitù a cui è costretta la maggioranza di immigrati che lavorano nei campi. È incredibile quanto il tabù sia potente e da quanto tempo dura. Il 25 agosto 1989 fu assassinato Jerry Essan Masslo, vittima di una assurda, crudele rapina degenerata in una sparatoria: quattro persone si intrufolarono nel capannone dove 28 immigrati erano crollati dopo ore e ore passate sotto il sole di Casal di Principe, a fine agosto. I quattro avevano chiesto i soldi e uno si era rifiutato. Ci credo, si era a fine campagna raccolta dei pomodori, significava perdere tutto il guadagno e insomma nella lite uno aveva sparato e Jerry Masslo e un suo connazionale erano finiti in mezzo: Masslo non ce l’aveva fatta.