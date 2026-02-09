I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore Petrecca

"Da oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma, in attesa che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori e alla Rai", si legge nel comunicato ufficiale. Tre giorni di sciopero al termine di Milano-Cortina 2026

"Siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra". I giornalisti di Rai Sport annunciano così ai propri colleghi la loro intenzione di scioperare a seguito della telecronaca della cerimonia dei Giochi olimpici invernali condotta dal direttore Paolo Petrecca, criticata a più riprese per i numerosi strafalcioni. "Siamo di fronte alla figura peggiore di sempre di Rai Sport all'interno di uno degli eventi più attesi", commentano i giornalisti: "Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori che pagano in canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di Rai Sport – si legge nella nota –. Non è una questione politica, ma di rispetto e di dignità per il servizio pubblico".

Su richiesta dei giornalisti Rai, alle 17 di oggi sarà data lettura di un comunicato sindacale in tutti i tg olimpici e nelle trasmissioni "Mattina olimpica" e "Notti olimpiche". Al termine dei Giochi, poi, "attueremo il mandato di 3 giorni di sciopero che la redazione ha votato dopo la doppia bocciatura del piano editoriale del direttore", si annuncia.

Durantre la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi, infatti, Petrecca aveva confuso lo stadio "Olimpico" con quello di San Siro ("olimpionico", per l'occasione), non aveva riconosciuto tra le tedofore la pallavolista Anna Danesi e aveva scambiato l'attrice Matilda De Angelis con Mariah Carey.

Nella mail che contiene il comunicato è presente in copia lo stesso Petrecca, alla guida di Rai Sport dal 2025. Fino a quell'anno ha diretto la redazione di Rai News, che l'ha poi sfiduciato nel marzo 2025 con 132 voti contro e 12 a favore. Come ricordavamo qui, Petrecca ha iniziato a lavorare, nel 1990, nelle radio e nelle televisioni private laziali. Entrato in Rai nel 2001, ha lavorato al Televideo, facendo le notti al desk del politico, ma anche al Tg2. Nel 2021 il suo nome viene suggerito per la direzione di Rai News da Antonio Di Bella, ex direttore della testata, e da Stefano Marroni, portavoce di Carlo Fuortes, allora nella comunicazione dell’ad. Giunto al comando, i rapporti con la redazione si sono fatti sempre più tesi. Tanto da fargli definire addirittura i giornalisti ostili come "pennivendoli". Oggi è una nuova redazione, quella sportiva, a opporsi a Petrecca.