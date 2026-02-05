"Più sbirri morti, orfani e vedove". Le immagini dall'università dopo le violenze di Torino

Dopo tre giorni di occupazioni che hanno preceduto il corteo per Askatasuna, Palazzo Nuovo si ritrova vandalizzato e ricoperto di messaggi d'odio. Il lavoro di ripristino richiederà almeno 43 mila euro. La ministra Bernini: "Denunceremo"

"+Sbirri morti, +orfani, +vedove" e ancora: "Free Gaza dalla terra al mare sappiamo da che parte stare", infine "+pirati -sbirri". Queste alcune delle tante scritte contro le forze dell'ordine e in favore di Askatasuna apparse presso Palazzo Nuovo e in vari piani dell'ateneo di Torino (occupato per tre giorni e tre notti), a ridosso degli scontri avvenuti il 31 gennaio, durante il corteo organizzata in solidarietà al centro sociale torinese sgomberato a dicembre. Prima della manifestazione e fino a sabato, l'edificio ha ospitato migliaia di persone arrivate in città per partecipare al corteo.

Ripristinare l'ateneo costerà almeno 43 mila euro, fra "tinteggiature, lavori di pulizia, igienizzazione, sistemazuine dei bagni intasati, ripristino dell'impianto di videosorveglianaza", ha detto a La Stampa il prorettore dell'ateneo Gianluca Cuniberti: "Avevamo appena finito un'area bagni nuova e l'accanimento è stato totale.

"Non si tratta soltanto di uno sfregio di spazi pubblici né di una grave offesa alla comunità accademica torinese e all'intero sistema universitario italiano". ha commentato su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, postando anche una foto delle scritte. "Queste immagini – ha proseguito – rappresentano un manifesto politico esplicito: la violenza elevata a metodo di azione, l'aggressione alle forze dell'ordine rivendicata come pratica politica, l'attacco allo stato come forma di eversione e la negazione stessa delle istituzioni democratiche. Di fronte a fatti di questa gravità, la sola condanna non è più sufficiente". Motivo per cui il ministero "intende presentare denuncia per individuare e perseguire i responsabili di questo gesto inaccettabile", ha annunciato.

Proprio da Palazzo Nuovo è partito uno dei tre tronconi della manifestazione di sabato, affiancato a quello di Porta Susa e Porta Nuova. Secondo gli organizzatori hanno partecipato circa 50 mila persone, mentre per la questura i presenti erano poco meno di 20 mila. Nonostante i danneggiamenti e l'aggressione di agenti delle forze dell'ordine, il bilancio dell'evento, per i membri del centro sociale, è comunque positivo: "Il corteo nazionale contro lo sgombero di Askatasuna è stato un successo al di là di tutte le aspettative. Lo sappiamo noi e lo sa, soprattuto, il governo", si legge in un loro comunicato.