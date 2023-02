La caccia agli scafisti “con le mani sporche di sangue” è solo un alibi

Come dopo ogni strage di migranti, la classe politica accusa il famigerato “trafficante di esseri umani”. Una ricerca del colpevole che si risolve spesso nel guardare il dito piuttosto che la luna

Come sempre dopo una strage di migranti, anche dopo quella di Cutro la classe politica italiana si è prodigata in dichiarazioni di condanna contro i responsabili. Ecco allora che oltre a puntare ossessivamente il dito contro l’Europa, si è soliti ribadire l’urgenza di identificare il famigerato “trafficante di esseri umani”, meglio noto come “lo scafista”. Oltre alla premier Giorgia Meloni, anche i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto hanno espresso la loro condanna, del tutto condivisibile, delle reti del traffico di uomini. Eppure, la ricerca del colpevole, colui che ha “le mani sporche di sangue”, si risolve spesso nel guardare il dito piuttosto che la luna.