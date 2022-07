Eresia: l'efficace riformismo del M5s è una realtà da studiare

Cerasa ha minacciato di pubblicare questo pezzo sotto un distico famigerato: “Riceviamo e volentieri pubblichiamo”, che è stato il modo scelto da Repubblica per segnare a dito quella dozzina di articoli in quarant’anni non collimanti con la linea del giornale. E lo capisco. Sto per dire, e ribadire, perché l’ho già detta a mezza bocca, una cosa abnorme, enorme, madornale, di cui porterò in eterno la responsabilità condannato come fatuo bastian contrario, come sciocco provocatore, uno che addirittura si mette fuori dall’agenda Draghi, uno che d’altra parte si è bevuto il cervello perché sente caldo quest’estate, ma senza esagerare, figuriamoci. Bè, pensatela come volete, ma se i grillozzi applicano la regola aurea del doppio mandato, eliminano il Ficus, la Taberna, il gerarca minore e Fofò dalle liste, non dico che li voto, perché sono un perdente fedele del Pd, ma li lodo come una vera, notevole forza riformatrice.

