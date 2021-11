Un uomo è morto a Modica travolto da una tromba d'aria

Un uomo di 53 anni è morto questa mattina a Modica, in provincia di Ragusa, travolto da una tromba d’aria che lo ha colpito non appena era uscito di casa. Al momento sono in corso accertamenti da parte di polizia e carabinieri. La tromba d’aria ha interessato in particolare la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, nel Ragusano, vicino il rifornimento Lukoil.

Dai tetti di alcune botteghe è stato sollevato il materiale di copertura che è finito sulla strada provinciale 7, che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi, che per il momento è stata chiusa.

È la #tromba d'aria che ha colpito il litorale ibleo all'alba. Il #maltempo non ha lasciato la #Sicilia nella notte, anzi. Qui è #Comiso in provincia di Ragusa pic.twitter.com/Pg8wbnT94C — #gianpaolomontineri #blogger e #speaker (@gplomontineri) November 17, 2021

Il sindaco di Modica Ignazio Abbate ha lanciato l’allerta anche sui social network, invitando la popolazione a non uscire di casa: “Numerosissimi i danni ad abitazioni, aziende agricole e infrastrutture. Alberi caduti sulle strade, muretti di contenimento crollati, case scoperchiate. Invito tutti a non uscire da casa se non strettamente necessario”.

Da fine ottobre la Sicilia è colpita da un'ondata di maltempo, con nubifragi e alluvioni anche nei centri storici delle città. La Protezione civile segnala che a Ragusa c'è pioggia intensa e grandine, a Vittoria (Ragusa) ci sono precipitazioni intense e continue ed è stato attivato il presidio operativo territoriale e Coc. È stata emanata l’ordinanza di chiusura scuole. A Monterosso Almo c’è un forte temporale con scariche elettriche. A Comiso chiusi scuole e uffici comunali tranne quelli di pronto intervento e anagrafe.