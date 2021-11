Rifiuti, c'è il nuovo amministratore unico di Ama

Alle 16 Gualtieri sarà alla sede della municipalizzata per formalizzare la nomina (che per ora è ancora top secret)

Prima riunione di giunta questa mattina in Campidoglio per il neo sindaco Roberto Gualtieri. Si parte operativi. Ci sono le prime nomine del gabinetto e della segreteria: a guidare il primo sarà Albino Ruberti, che ha già svolto lo stesso ruolo per Nicola Zingaretti in Regione Lazio, mentre a coordinare i lavori della segreteria del sindaco sarà l’ex consigliere dem Giulio Bugarini. La segretaria particolare di Gualtieri sarà invece l’ex presidente del XII Municipio Cristina Maltese. Nominato ufficialmente come direttore generale Paolo Aielli, ex ad dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. All’ordine del giorno però ci sono state anche altre importanti delibere.

Lo ha spiegato proprio Gualtieri uscendo da palazzo Senatorio. Si parte dal dossier più caldo: i rifiuti. “Abbiamo impostato il metodo di lavoro, a partire ovviamente dal piano di pulizia straordinaria e da Ama. Sulla nuova guida ci sono novità”. E quindi oltre gli stanziamenti per il piano di pulizia straordinaria, la vera notizia di giornata riguarda proprio la municipalizzata dei rifiuti capitolini che da oggi avrà una nuova guida. Alle 16 ci sarà l’Assemblea dei soci (il socio unico è il Campidoglio) nella sede di Ama di via Calderon de la Barca. Parteciperà personalmente proprio Gualtieri. La scelta del sindaco e dell’assessore ai Rifiuti Sabrina Alfonsi è ancora top secret, da palazzo Senatorio filtra solo che sarà un nome di “alto profilo”.

Come primo compito il nuovo amministratore unico avrà la definizione di un nuovo assetto di governance, che prevederà il ruolo del Direttore Generale, una figura di alto profilo ed esperta della materia che sarà selezionata con procedura di evidenza pubblica. Completata la procedura di nomina del Direttore Generale, la governance sarà composta da un Cda di tre membri, nel quale l’Amministratore Unico pro tempore assumerà la carica di Presidente.