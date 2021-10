Le foto del corteo dei No green pass a Milano

x 1 di 6

I No green pass si sono dati appuntamento nel pomeriggio di ieri a Milano, a piazza Fontana. Il corto è partito verso le 17.30 a Milano (per il 14mo sabato di fila) e si è sciolto intorno alle 22.

Per le strade del capoluogo lombardo c'erano circa diecimila persone. Tra loro famiglie, gente comune, diversi militanti di estrema destra ed esponenti dei centri sociali.

C'è stato qualche momento di tensione, qualche carica di alleggerimento e due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale al termine della manifestazione. Almeno otto altri manifestanti, per ora, sono stati invece stati denunciati dopo le indagini della Digos per manifestazione non autorizzata e altri reati.