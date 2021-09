L'ultima frontiera del disservizio sanitario: gli appuntamenti nel passato

Il sistema online del Bambin Gesù fa prenotare gli esami solo per gli anni Settanta. Disagi per gli utenti

Forse è un errore tecnico che sta a indicare, malamente, che non ci sono date disponibili per effettuare un elettrocardiogramma all'Ospedale Bambino Gesù, l'ospedale pediatrico di proprietà della Santa Sede, fiore all'occhiello della sanità romana e non solo. Comunque, la schermata che appare all'atto della verifica della disponibilità per l'esame, a pagamento, è a dir poco surreale. Il sistema delle prenotazioni online dice che bisogna presentarsi, alla sede di San Paolo, all'una di notte del 1 gennaio 1970. Ed è il primo caso in cui una lista di attesa per una prestazione sanitaria ci rimanda al passato - più di 51 anni indietro - anziché a improbabili date in un futuro più o meno lontano. È l'ultima frontiera del disservizio, la macchina del tempo. Tra l'altro, per una visita piuttosto banale, un "semplice" elettrocardiogramma al costo di 25 euro. E lo stesso range di giorni che parte dalla notte di capodanno tra il 1969 e il 1970 verso l'indefinito compare al secondo e al terzo tentativo di verifica della disponibilità per l'esame ECG.

Qualcuno potrebbe scherzarci su, ma la pagina web del Bambino Gesù rischia di mandare in confusione l'utente che si accinge a prenotare una visita. Specialmente chi è poco avvezzo alla tecnologia e non abbastanza alfabetizzato digitalmente per ipotizzare che si tratti di un disguido, speriamo risolvibile nel giro di qualche ora. Anche perché negli anni della digitalizzazione e dell'esistenza "smart" - un processo accelerato dalla pandemia - è difficile accettare uno stallo prolungato di un servizio così importante per la vita quotidiana di molte persone.

Menomale che appena sopra la data grottesca svetta un avviso, lesto a riportarci alla realtà del 2021. La maschera blu, con a lato il simbolo del warning, l'invito a fare attenzione, recita: "Per proteggerci dal Covid-19 sono necessarie nuove regole per l'accesso in Ospedale. Ecco il percorso, le regole che vi consentono di venire al Bambino Gesù in sicurezza. Scopri di più a questo link". Altrimenti avremmo pensato di essere alla vigilia del capodanno del 1970.