Dittatura porchetta e ginocchio

Gli animal-fascisti che hanno imbrattato la statua della porchetta a Trastevere non sono dei somari da minimizzare: credono di avere il diritto di imporre nella pubblica piazza solo le loro opinioni. Non è diverso dalla campagna sul calcio, che prova a trasformare chi non partecipa al gesto del Black Lives Matter in razzisti conclamati

Al secondo posto nella classifica dei cancellatori violenti, nella parte bassa del tabellone riservato alle orde di sinceri antidemocratici pronti a chiudere la bocca a chiunque la pensi diversamente da loro, ci sono gli animal-fascisti imbrattatori di statue. Come la banda di dementi (no, non sono dementi: sono convinti di averne il Diritto) che con il favore delle tenebre ha sporcato di vernice rossa la statua dedicata alla porchetta che il Municipio I di Roma e le scuole di belle arti (iniziativa dunque pubblica, di tutti, e si ritiene approvata con procedure regolari), avevano collocato in piazza di San Giovanni della Malva. Attivisti dell’Animal liberation front. Liberazione dal cervello, si direbbe, per lasciare spazio all’impulso belluino di distruggere la diversità.

Ma al secondo posto, tabellone basso. Perché al primo posto dei violenti ideologici che vogliono far tacere ogni dissenso contro “il mimetismo che persuade la comunità intera” (René Girard) ci sono i censori morali, nel senso di quelli che fanno la morale alle vittime. Solitamente appartengono al fighettismo della chattering class, meglio se di sinistra: se qualcuno prova anche solo a difendere il diritto di non vedere imbrattata la sua statua, lo zittiscono: ah, eccone un altro che “ormai non si può più dire niente” sghignazzano mentre riempiono di sabbia la bocca del reprobo.