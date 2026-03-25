Contro Mastro Ciliegia
Fo, Pinelli, Calabresi e la Milano del Paese guasto
Dalla polemica sulla targa per Dario Fo al ritardo al mancato ricordo del commissario Calabresi. Il ritratto del capoluogo lombardo specchio di un’Italia incattivita, incapace di condividere una memoria comune e prigioniera dei propri guasti
Ubriaco di sconfitte pure io, come il mio amico Giuliano e il mio amico omonimo Milani qui al piano di sopra, non saprei però veramente dire se l’Italia è diventato un paese guasto, Waste Land, solo adesso in virtù della vittoria del partito dei giudici, o se fosse un paese micragnosamente malandato già da prima. Ad esempio Milano, specchio incattivito dell’Italia che se le suona su ogni cosa, non avendo altra capacità di pubblica agorà. Nel giorno centenario di Dario Fo, comminato di Nobel, la nipota Mattea si è lamentata col Comune, che in ricordo porrà una targa presso la casa di Dario e Franca Rame: troppo poco. Preferiva piazza Duomo? Giorni fa è stata dedicata una sacrosantissima via a Giuseppe Pinelli, per cui Fo scrisse Morte accidentale di un anarchico. Peccato che una via, un’intera via, a Luigi Calabresi non sia ancora dedicata, hanno inventato a succedaneo una piazzetta Luigi Calabresi vicino al luogo in cui fu ucciso, vicino a casa. Ma sempre contestata da chi lo ritiene ancora colpevole, nonostante il magistrato Gerardo D’Ambrosio avesse detto, già vent’anni fa, che una simile accusa è come “uccidere una seconda volta il commissario Calabresi”. Ma il paese guasto non sa condividere nessuna memoria.
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Ma Stasi è vendicato
Mentre attendiamo le retate di Gratteri e che Bachelet la smetta di dare di fascisti a chi a votato Sì, una perizia seria (finalmente) su Garlasco fa capire che le cose nell'omicidio di Chiara Poggi non sono andate per niente come ha voluto una pasticciata condanna. Chissà se Stasi otterrà una revisione. Ma oggi è più chiaro cosa sia un (in)giusto processo
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