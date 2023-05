L'arma per la fine del Gismondo

Il comico proclama del ministro della Cultura ai direttori dei musei. Ma il loro lavoro non è stare in biglietteria. E il lunedi molti musei nazionali sono chiusi per turno. Davvero il ministro non lo sa? Invece il 25 aprile erano tutti aperti. E lo saranno anche a Ferragosto. Persino se i direttori andranno ala grigliata di Sangiuliano