Viva il tv-pass per i virologi

Diciamolo sinceramente. Più passa il tempo, più il vaccino ci riporta verso la vita di prima (migliori? Manco per niente, e menomale), più i rompicoglioni no questo e preti mancati sì quell’altro imperversano, e più ci sembra desiderabile, auspicabile, questa magnifica scrematura in atto della democrazia informale e persino del diritto di scassare i cabasisi. Molto preferibile è lo stato delle leggi “dragoniane”, come le chiama il mio amico Giuliano, che però saggiamente ne dubita, e questa democrazia blandamente illiberale ma tanto più razionale. Ad esempio, la Camera ha approvato un saggio ordine del giorno che stabilisce che i virologi, e gli esperti sanitari che dir si voglia, prima di andare in tv dovranno essere autorizzati dalla struttura in cui lavorano, “al fine di evitare di diffondere notizie o informazioni lesive per il Sistema sanitario nazionale e di conseguenza per la salute dei cittadini”. Evviva. Ma perché ci hanno messo un anno a deciderlo, dopo che in tv abbiamo sentito dire tutto e il contrario di tutto? Ben venga l’autorizzazione. Bella notizia che fa il paio con un’altra: la Camera ha approvato una delibera dell’ufficio che rende obbligatorio il green pass, parlamentari e governo compresi. Piantatela con le cazzate, e viva la democrazia dragoniana.