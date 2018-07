Li stanno tirando fuori uno a uno, come grani di un malaā, i ragazzini thai. Ieri otto, oggi gli altri quattro. Con l’aiuto di uomini generosi, sotto i nostri occhi inumiditi. Ultimo uscirà Ekaphol Chantawong, l’allenatore. E vedrà la luce con gioia, ma anche con colpa da espiare. Perché nella civiltà in cui vive, essere maestro è una cosa seria, un patto gerarchico che chiede rispetto e obbedienza ma si fa carico di una responsabilità quasi indicibile. Cose difficili da spiegare. Ma leggete il bel racconto di Massimo Morello nel suo blog Mekong café, sul Foglio.it capite tutto. E in bocca al lupo.