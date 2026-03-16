"Una battaglia dopo l'altra" fa incetta di premi Oscar in un'edizione che è sembrata meno lunga

La 98esima edizione degli Academy Awards è stata condotta per il secondo anno consecutivo da Conan O’Brien. Oltre al miglior film anche la miglior regia per Paul Thomas Anderson. Miglior attore protagonista è Michael B. Jordan mentre miglior attrice è Jessie Buckley in Hamnet.

Oscar all’insegna del ritmo e della sobrietà. Si è tenuta stanotte la novantottesima edizione degli Academy Awards, come di consueto dal Dolby Theatre Los Angeles. Per il secondo anno consecutivo, ha condotto Conan O’Brien, che ha cercato di partire dando dinamismo alla (apparentemente meno lunga del solito) cerimonia iniziando con qualche battuta chirurgica, ironizzando sull’ormai noto scivolone di Chalamet (“Ci sono timori di attacchi sia da parte della comunità dell’opera che del balletto”), sull’intelligenza artificiale che – a suo dire - già dal prossimo anno soppianterà la conduzione umana, sull’assenza di attori britannici tra i candidati (“Loro però arrestano i pedofili”) e sul sistema sanitario americano e le sue falle (“In Hamnet, la moglie di Shakespeare partorisce da sola nel bosco. O come diciamo in America: assistenza sanitaria accessibile”). Palco particolarmente ben agghindato, con una scenografia stile giardino nipponico (O’Brien ad un certo punto ha persino simulato di spazzare le foglie), gli Oscar di quest’anno è sembrato meglio vederli che ascoltarli, complice (anche) una traduzione simultanea un filo claudicante.

Il premio per il miglior film va a "Una battaglia dopo l’altra" di Paul Thomas Anderson che vince anche come miglior regista – dopo tredici nominations e portando a casa in totale sei statuette. Miglior attore protagonista è un emozionato Michael B. Jordan (che vince per The Sinners – film che guadagna in totale quattro statuette sulle sedici candidature) mentre miglior attrice è la fuoriclasse Jessie Buckley in Hamnet.

Sean Penn, assente annunciato per motivi di carattere politico, vince come miglior attore non protagonista mentre la miglior l’attrice non protagonista è Amy Madigan per Weapons.

Lato peculiarità di questa annata: un ex equo per la categoria miglior cortometraggio, in cui vincono sia The Singers che Two People Exchanging Saliva e Autumn Durald Arkapaw che è la prima donna a vincere il premio per la miglior fotografia (per The Sinners). Il premio per miglior film straniero va alla bellissima pellicola norvegese Sentimental Value mentre un dispiegamento di attori ha introdotto la nuova categoria “miglior casting” (pionieri, sorprendentemente furono i nostrani David), la cui prima statuetta è andata a Cassandra Kulukundis per Una battaglia dopo l’altra. Lungo spazio è stato dedicato alla sezione In Memoriam, con il commovente omaggio a Rob Reiner e Michele Singer, così come agli approfondimenti per Diane Keaton e Robert Redford. Lato musica, trionfo (annunciato) del KPop, con entusiasmo coreano annesso. Personale statuetta per il miglior outfit va a Gwyneth Paltrow, di bianco vestita. Armani, of course.

Di seguito l’elenco di tutti i vincitori

Miglior film

L’agente segreto

Una battaglia dopo l’altra

Bugonia

F1 – Il film

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Train Dreams

Miglior regista

Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra)

Ryan Coogler (I peccatori)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet – Nel nome del figlio)

Miglior attore

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (I peccatori)

Wagner Moura (L’agente segreto)

Miglior attrice

Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue – Una melodia d’amore)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro (Una battaglia dopo l’altra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (I peccatori)

Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (I peccatori)

Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra)

Miglior casting

L’agente segreto – Gabriel Domingues

Una battaglia dopo l’altra – Cassandra Kulukundis

Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

I peccatori – Francine Maisler

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon – Robert Kaplow

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

I peccatori – Ryan Coogler

Un semplice incidente – Jafar Panahi

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Miglior sceneggiatura non originale

Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Nel nome del figlio – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar

Miglior colonna sonora

Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter

I peccatori – Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

Dear Me (da Diane Warren: Relentless) – Diane Warren

Golden (da KPop Demon Hunters) – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park

I Lied to You (da I peccatori) – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

Sweet Dreams of Joy (da Viva Verdi) – Nicholas Pike

Train Dreams (da Train Dreams) – Nick Cave, Bryce Dessner

Miglior fotografia

Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

I peccatori – Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams – Adolpho Veloso

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen

F1 – Il film – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

I peccatori – Michael P. Shawver

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Miglior scenografia

Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin (set decoration: Anthony Carlino)

Frankenstein – Tamara Deverell (set decoration: Shane Vieau)

Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie (set decoration: Alice Felton)

Marty Supreme – Jack Fisk (set decoration: Adam Willis)

I peccatori – Hannah Beachler (set decoration: Monique Champagne)

Migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

I peccatori – Ruth E. Carter

Miglior makeup e hairstyling

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu

I peccatori – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

Miglior sonoro

Una battaglia dopo l’altra – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

F1 – Il film – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern

I peccatori – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker

Sirāt – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

F1 – Il film – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson

Jurassic World – La rinascita – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould

The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin

I peccatori – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Miglior film internazionale

L’agente segreto (Brasile)

Un semplice incidente (Francia)

Sentimental Value (Norvegia)

Sirāt (Spagna)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Miglior film d’animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor – La vicina perfetta

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior cortometraggio d’animazione

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters