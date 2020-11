On the Rocks, l'ultimo film di Sofia Coppola

Abbiamo un debole per Sofia Coppola. Prima scintilla: “Il giardino delle vergini suicide” – di cui aveva scritto la sceneggiatura per esercizio, i diritti del libro di Jeffrey Eugenides erano già stati ceduti alla concorrenza. Fino a “L’inganno”, dove rifà uno dei film più misogini di Hollywood – “La notte brava del soldato Jonathan” di Don Siegel, con Clint Eastwood – spacciandolo per favola femminista. Abbiamo un debole anche per Bill Murray. In “On the rocks” (il ghiaccio che si mette nei cocktail) l’accoppiata è sensazionale. “Non dare il tuo cuore a nessun ragazzo” ammonisce una voce paterna prima nei titoli di testa. Poi vediamo un matrimonio, in un baleno è vita coniugale. La moglie Laura (Rashida Jones) non riesce a scrivere come vorrebbe, prima di sposarsi lavorava di notte. Il marito Dean è sempre via per lavoro, pare distratto, in valigia ha un beautycase con i cuoricini rosa. Laura telefona a papà, e appare Bill Murray. In assetto di guerra, tra i sessi perlomeno. “Siamo sempre uomini delle caverne, il maschio preferisce la femmina giovane perché è più facile da catturare”, spiega alla figlia davanti a un cocktail.

Pubblicità

Pubblicità