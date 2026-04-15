Bere ottimista. Vino per una sana longevità

Dal punto di vista scientifico, la vite vive immersa in un ambiente che la sottopone a stress continui: radiazioni ultraviolette, variazioni termiche, attacchi microbici. In risposta produce metaboliti secondari, tra cui molti polifenoli. Queste molecole non sono solo strumenti di difesa: possono essere interpretate come segnali. Su questo si basa il concetto di xeno-ormesi. A questo asse verticale suolo-vino si aggiunge un ulteriore livello di complessità, quello orizzontale uomo-vino-uomo. E arriviamo al bacio sulla bocca con Bacco, un effetto xeno-ormesico: “Il vino è un mediatore del dialogo tra esseri umani. Favorisce le relazioni, facilita la comunicazione e modifica favorevolmente, entro certi limiti, lo stato psicofisico di una persona. Nei simposi greci il vino favoriva il dialogo filosofico. E forse non è un caso che oggi, nel momento in cui nasce un’Accademia internazionale dedicata al bere consapevole, si torni idealmente a quella tradizione”.