L'Amarcord dei golosi. Viaggio nel patrimonio di sapori della bottega storica “Dolciumi Onorati”

Per i vicoli di Roma sopravvivono decine di negozi che sono diventati un baluardo di ricordi e vere istituzioni di quartiere. Uno di questi si concentra sulla vendita di dolciumi, frutta secca e candita. Ed è stato anche il primo a importare le banane nella Capitale, nel 1937

Basta entrare in alcuni posti per avere immediatamente un flusso di sensazioni e di ricordi che, anche se non le abbiamo vissute sulla nostra pelle, ci arrivano dai racconti dei nonni, degli zii e delle vecchie storie di famiglia. Uno di essi è senza dubbio anche la bottega “Dolciumi Onorati” che, nonostante passi quasi inosservata tra i vicoli romani, è un posto che si staglia come autentico baluardo della tradizione dolciaria cittadina. Fondata negli anni Trenta del Novecento, questa bottega ha mantenuto intatto il fascino artigianale e l’eleganza delle confezioni vintage, diventando meta privilegiata per gli estimatori dei sapori di una volta. Fra gli scaffali in legno, qui si alternano cioccolato selezionato, liquirizia pura, frutta secca e candita… Tutte specialità consolidate nel tempo, ma che allo stesso tempo sono spesso molto difficili da trovare nei negozi “tradizionali”.

Patrizia Onorati, la proprietaria, in questo si è fatta carico di una vera missione: quella di selezionare attentamente ogni singolo prodotto, di dare visibilità e valorizzazione alle produzioni locali e artigianali, nel tramandare la lentezza e la cura di gesti che ripete quotidianamente ma che raccontano passione e rigore nella scelta della produzione e della divulgazione delle materie prime.

Importante evidenziare, infatti, come oltre a molti prodotti confezionati qui ci sia anche un forte legame con il territorio che arriva da prodotti sfusi: i confetti, i cioccolatini e le caramelle sono poi confezionati in loco, contribuendo alla valorizzazione dell’artigianato romano e offrendo allo stesso tempo un’esperienza immersiva ai visitatori e ai curiosi (anche internazionali) che si affacciano per caso qui, attirati dall’antico mobilio e dall’esperienza quasi fuori dal tempo.

Dolciumi Onorati è un luogo da scoprire e apprezzare anche per la sua dedizione nel conservare rituali, memorie e valori condivisi: diventando nel tempo un microcosmo di memoria collettiva, custode di un’identità che resiste in un mondo che corre. In una storia di decenni fatti di dolcezza, artigianato e romanità.