Guerra di liberazione parmigiana

Il sovranismo agroalimentare supera le divisioni ideologiche: quando la patria è in pericolo e lo straniero avanza, anche chi nel frattempo si sta facendo guerra in nome del fascismo si ritrova a combattere la stessa battaglia. Nasce così – non sotto il tricolore, ma sotto la bandiera della Coldiretti – il Cln dei formaggi che si oppone all’invasore francese. E va dal ministro leghista Gian Marco Centinaio (“Il governo farà di tutto per tutelare l’agroalimentare italiano dall’assalto delle multinazionali straniere....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.