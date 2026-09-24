Il problema delle classi monoculturali esiste. Anche per la Chiesa

Sulla stessa linea si sono poste le scuole paritarie con una Nota congiunta di Agesc, Ciofs Scuola, Fidae e Fondazione Gesuiti Educazione: “La scuola deve essere il luogo nel quale nessuno viene escluso e ogni persona può sentirsi accolta, riconosciuta e accompagnata. Di fronte alle misure annunciate dal governo sulla presenza degli alunni stranieri nelle classi, riteniamo fondamentale partire da una parola: inclusione. Eventuali situazioni di forte squilibrio nella composizione delle classi devono essere affrontate con buon senso, senza trasformare un problema organizzativo ed educativo in un criterio di esclusione. Non è la cittadinanza di un alunno a determinare le difficoltà di una classe. Occorre considerare la conoscenza della lingua italiana, i bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi, il contesto sociale e territoriale e le condizioni nelle quali operano le singole scuole”. Anche qui, è indispensabile contestualizzare, visto che “l’inclusione non si realizza attraverso automatismi o percentuali applicate indistintamente. Richiede il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie, degli enti locali e delle comunità territoriali, insieme a investimenti adeguati nella mediazione culturale, nell’insegnamento dell’italiano, nella formazione dei docenti e nel sostegno alle realtà che operano nelle aree più complesse”. Anche per questo, scrivono le associazioni, “le nostre scuole sono disponibili ad accogliere un numero maggiore di bambini e ragazzi, contribuendo anche a una distribuzione più equilibrata degli alunni e sostenendo concretamente i percorsi di integrazione. Ma questa disponibilità deve essere accompagnata da condizioni che consentano davvero a tutte le famiglie di scegliere una scuola paritaria, indipendentemente dal reddito e dalla provenienza”. A conclusione del Consiglio permanente della Cei, il segretario generale mons. Giuseppe Baturi ha detto che “la scuola è chiamata a essere ciò che di più bello c’è nella società: un luogo di incontro, di passione per il vero, di conoscenza di se stessi e di capacità di assumersi la propria responsabilità vero il mondo. Per questo non può che essere inclusiva”.