"La Siria è ormai diventata uno stato islamico", dice l'arcivescovo siro-cattolico di Homs

Roma. “Credevamo di aver finalmente raggiunto la libertà. Quella notte, per la prima volta dopo anni, dormii tranquillamente”, ha detto nei giorni scorsi a Vienna mons. Jacques Mourad, arcivescovo siro-cattolico di Homs. “Solo due mesi dopo scoppiarono scontri armati e le milizie islamiste iniziarono ad attaccare i civili alawiti. In quel momento mi sono reso conto che non avevamo ancora la libertà e la mia lotta per conquistarla è ricominciata”. Mons. Mourad fu rapito nel 2015 da miliziani dello Stato islamico mentre si si trovava nel monastero di Mar Elian: “Mi dissero ‘convertiti all’islam o ti taglieremo la testa’”. Riuscii a farsi forza con la preghiera – “Ogni volta che la paura mi travolgeva pregavo il rosario e la mia paura diventava coraggio” – e fu tratto in salvo da un gruppo di musulmani locali che salvarono dozzine di ostaggi dello Stato islamico. Molti dei “salvatori” sarebbero stati poi giustiziati. Conosce bene dunque chi oggi governa la Siria, che dalle file di quel movimento proviene. “La maggior parte dei membri del governo è fatta di fondamentalisti islamisti, molti sono di Idlib”, a lungo la roccaforte dei miliziani fedeli al Califfato di Abu Bakr al Baghdadi. “Questi estremisti odiano gli alawiti e i drusi ancor più dei cristiani e il governo non è in grado o non è disposto a fermare la violenza”. Se non si può parlare di libertà, ancor meno si può parlare di libertà religiosa, anzi: le minoranze religiose sono nel mirino, gli islamisti ritengono che l’unica vera fede sia quella musulmana. La diversità della società, anche quella religiosa, ha detto mons. Mourad, non ha alcun valore per il nuovo governo.