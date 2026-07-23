Solo la forza può costringere Putin al dialogo

Roma. “Gli attacchi russi sono deliberatamente diretti contro siti civili e, sebbene le difese aeree ucraine riescano ad abbattere parte dei missili e dei droni, altri riescono a passare. Innocenti vengono uccisi e famiglie perdono le proprie case a causa di questa campagna volta intenzionalmente a provocare vittime tra la popolazione civile. Questa non è guerra. E’ terrorismo”. A scriverlo, in un breve commento su First Things, è George Weigel. Biografo di Giovanni Paolo II ed esponente di punta dei neocon che proprio di Karol Wojtyla poco gradirono la “svolta” pacifista in occasione del conflitto del 2003 contro l’Iraq di Saddam Hussein. Le parole di Weigel rientrano in un ragionamento più ampio sul tema forte del momento: il dialogo.