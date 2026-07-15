Per i cristiani in Cina è notte fonda

Roma. In Vaticano, da quando è stato firmato l’Accordo segreto (otto anni fa) con la Repubblica popolare cinese in relazione alla nomina dei vescovi, dicono che uno dei più grandi risultati dell’intesa è che ora non esistono più due Chiese. Ce n’è solo una, quella in comunione con il Papa, i cui vescovi sono legittimi e riconosciuti. Se questa è la versione ufficiale, la realtà è come sempre accade più complessa. Domenica scorsa, il Telegraph ha pubblicato un dossier su quanto avviene realmente nel grande paese asiatico, dove pregare liberamente Dio non così facile. Le Chiese cristiane (cattoliche e soprattutto protestanti, che sono le più numerose) che non si uniformano al dettato del Partito, e cioè che a contare prima di tutto deve essere lo stato con il suo leader supremo, patiscono la persecuzione. TJ (così si è presentato uno dei testimoni, l’anonimato è indispensabile) ha raccontato al quotidiano britannico che la polizia è arrivata a casa sua di notte. Prima hanno staccato la corrente, quindi la linea telefonica. Colpi violenti alla porta che poi è stata sfondata. Subito la moglie e la figlia sono state rinchiuse in una stanza e per lui è iniziato l’interrogatorio. Naturalmente dopo essere stato immobilizzato a una sedia.

Tanto impegno solo per conoscere tutto della sua partecipazione a una Chiesa cristiana clandestina, cioè non legata all’Associazione patriottica cattolica o al Movimento Patriottico delle Tre Autonomie protestanti. Non è un particolare da poco, in un regime comunista come quello di Xi Jinping: seguire (in qualunque modo e con qualunque mezzo) una Chiesa non riconosciuta è illegale, e dunque punibile. E quando la Chiesa è riconosciuta, bisogna prepararsi ad appendere i ritratti del presidente sopra il pulpito e imparare a memoria cani patriottici da intonare prima dell’inizio delle celebrazioni.