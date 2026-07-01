I lefebvriani consacrano i nuovi vescovi. Si va verso la scomunica

La messa a Ecône, in Svizzera, non è ancora conclusa. Ma i quattro nuovi vescovi (mons. Pascal Schreiber, mons. Michael Goldade, mons. Michel Poinsinet de Sivry e mons. Marc Hanappier) sono stati ordinati contro il volere del Papa dalla Fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da monsignor Marcel Lefebvre nel 1970. Adesso manca solo la lettera di scomunica.

La risposta di don Pagliarani è arrivata oggi, nell'omelia della messa: "Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Il sacrificio che Dio ci chiede oggi è essere trattati da ribelli ma noi vogliamo servire la Chiesa come una madre in difficoltà, che soffre, una madre a volte tradita, una madre che ha bisogno e merita di essere amata. Potremmo restare indifferenti – ha aggiunto – ma questo sarebbe tradire la Chiesa". Per poi elogiare quella di oggi come "una giornata storica, una festa".