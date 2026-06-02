Un cantiere di Neemia per l’IA. L'invito politico e antropologico di Leone XIV

Papa Leone XIV ed è quella del “cantiere”. Di fronte alla vertigine dell’intelligenza artificiale, l’atteggiamento della Chiesa non è quello del distacco moralista né della resa tecnofobica. Al contrario, il Papa lancia un appello esigente: non temiamo di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. E’ un invito politico e antropologico a riscoprire la via di Neemia (la ricostruzione paziente e condivisa delle mura di Gerusalemme, pezzo per pezzo, famiglia per famiglia) in aperta opposizione alla logica della nuova Torre di Babele, che pretende invece di ridurre l’interezza del mistero umano a mera prestazione algoritmica e dato quantificabile. Questa straordinaria convergenza tra l’orizzonte teologico-sociale e la realtà dei moderni luoghi di lavoro segna la nascita di un nuovo statuto epistemologico per il diritto che regola le relazioni industriali: non ci si può più limitare a subire l’innovazione, ma si deve puntare a governarla attivamente attraverso il principio dell’AI for Good. C’è un’immagine potente che attraversa la Lettera enciclica Magnifica Humanitas died è quella del “cantiere”. Di fronte alla vertigine dell’intelligenza artificiale, l’atteggiamento della Chiesa non è quello del distacco moralista né della resa tecnofobica. Al contrario, il Papa lancia un appello esigente:E’ un invito politico e antropologico a riscoprire la via di Neemia (la ricostruzione paziente e condivisa delle mura di Gerusalemme, pezzo per pezzo, famiglia per famiglia) in aperta opposizione alla logica della nuova Torre di Babele, che pretende invece di ridurre l’interezza del mistero umano a mera prestazione algoritmica e dato quantificabile. Questa straordinaria convergenza tra l’orizzonte teologico-sociale e la realtà dei moderni luoghi di lavoro segna la nascita di un nuovo statuto epistemologico per il diritto che regola le relazioni industriali:

Il perno su cui ruota la transizione dalla pura enunciazione etica alla concretezza del diritto risiede nel punto 14 dell’Enciclica. Scrive Papa Leone XIV che edificare nel bene domanda di tradurre i criteri di discernimento in prassi concrete: progettazione responsabile, valutazioni d’impatto umano e sociale, alfabetizzazione digitale. Qui il Magistero indica un punto centrale: il discernimento si fa ingegneria istituzionale. Sul piano normativo, questa richiesta si specchia direttamente nei nuovi obblighi europei di compliance introdotti dall’AI Act. La progettazione responsabile evoca i principi cardine della Privacy by Design, mentre le valutazioni d’impatto trovano la loro perfetta traduzione tecnica nei Fundamental Rights Impact Assessment (Fria), gli audit preventivi sui diritti fondamentali che i datori di lavoro sono chiamati a condurre prima di introdurre sistemi algoritmici ad alto rischio. Per comprendere la portata di questa sfida, occorre riconoscere che l’intelligenza artificiale tende a scardinare la tradizionale dicotomia giuslavoristica tra strumento di controllo e strumento di lavoro. La macchina intelligente non è più un mero oggetto inanimato. Essa si configura come un vero e proprio “terzo elemento” del rapporto di lavoro: un agente attivo che media le direttive datoriali, assegna compiti, monitora in tempo reale le prestazioni e influisce sui comportamenti. E’ proprio contro l’assolutizzazione di questo paradigma tecnocratico, il quale rischia di nascondere la svalutazione del lavoratore dietro una presunta oggettività statistica, che si schiera l’Enciclica. La risposta a questa asimmetria non è il veto ideologico, ma l’affermazione di una supervisione umana efficace. Il lavoratore, anche con l’ausilio del sindacato, deve conservare il diritto alla spiegabilità delle decisioni della macchina e al potere di override umano delle scelte algoritmiche.

Il terreno d’elezione in cui questa sintesi si fa concretezza è quello della sicurezza sul lavoro, e in particolare l’adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) intelligenti (caschi sensorizzati, smart camera, esoscheletri, tute per i rischi ergonomici). Qui si risolve un cortocircuito tutto italiano. Se l’interpretazione classica dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori rischia di frenare l’adozione di queste tecnologie salvavita per il timore di un controllo pervasivo, l’AI Act offre una via alternativa. Se il Dpi intelligente è indispensabile per eseguire la prestazione in massima sicurezza (ex art. 2087 c.c.), esso diventa a pieno titolo uno strumento di lavoro. La condizione di legittimità giuslavoristica poggia, però, su alcuni elementi importanti: il coinvolgimento attivo dell’ispettorato del lavoro, la contrattazione collettiva, la segregazione assoluta dei dati. Le informazioni raccolte dai sensori per tutelare la salute non possono, in nessun caso, essere utilizzate dal datore di lavoro per valutazioni di performance, profilazioni o contestazioni disciplinari. La co-progettazione del futuro richiede tuttavia un profondo investimento sul capitale umano. L’innovazione tecnologica, se introdotta in modo acritico, rischia paradossalmente di dequalificare i lavoratori, costringendoli a adeguarsi passivamente alla velocità della macchina. Al contrario, l’Enciclica evidenzia che il vero progresso nasce da un’intelligenza disponibile all’ascolto e dal rifiuto di considerare il pensiero umano come inutile. Sul piano contrattuale, questo orientamento si traduce nella necessità di riconoscere la formazione professionale come un diritto del lavoratore. Non si tratta di un mero addestramento all’uso dell’AI, ma di un percorso di alfabetizzazione digitale continua capace di governare la transizione ed emancipare la persona. L’esperienza empirica delle relazioni industriali più avanzate dimostra che investire in competenze trasversali e nella comprensione dei limiti della macchina intelligente è l’unico modo per trasformare il lavoratore in persona capace di dominare la tecnica anziché esserne dominata.

Infine, lo sguardo deve allargarsi al mercato del lavoro e alle politiche attive. Leone XIV mette in guardia contro un “nuovo volto del colonialismo” che si appropria dei dati personali e trasforma le vite in informazioni sfruttabili da pochi monopoli privati. I dati sono frutto del contributo di molti e vanno gestiti come beni comuni. Questo allarme interseca direttamente i tanti, spesso non riusciti, tentativi di digitalizzazione delle politiche attive del lavoro. In Italia, una perdurante e inefficace regionalizzazione di tali strumenti ha frammentato i dataset, impedendo nel tempo un reale coordinamento nazionale e riducendo la presa in carico dei disoccupati a un mero esercizio burocratico scollegato dai fabbisogni delle imprese.