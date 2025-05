Via al Conclave: prima la messa, poi l'attesa per la fumata che annuncia il nuovo Papa

Inizia oggi il Conclave che porterà all'elezione del nuovo Pontefice. A dare il via al rito c'è la messa Pro eligendo Romano Pontifice, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, lo stesso che ha celebrato i funerali di Papa Francesco. "Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza perché sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile e complesso”, ha detto alla presenza di tutti i cardinali che in questo momento si trovano a Roma. Poi dalle 16:30 inizierà l'ingresso nella Cappella Sistina dei 133 cardinali che eleggeranno il nuovo Papa, il 267mo.

Sul Foglio abbiamo raccontato come la Chiesa si prepara a vivere questo momento di eccezionale importanza e ora non ci resta che aspettare la fumata bianca che precede l'annuncio del nome del nuovo Papa.

Qui abbiamo raccontato chi sono i 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina, quanti anni hanno e da dove vengono. Qui gli le regole che osserveranno i porporati e gli orari da tenere d'occhio per non perdere di vista il comignolo da cui uscirà il fumo nero e bianco, a seconda dell'esito dello scrutinio. Qui invece potete ascoltare il podcast di Matteo Matzuzzi, che in otto puntate racconta le curiosità sull'antico rito del Conclave, l'attualità di questo momento storico e gli aneddoti che hanno caratterizzato le elezioni precedenti.

La Chiesa elegge il nuovo Papa

Leggi anche: la messa pro eligendo “Un Papa per questo mondo che tende a dimenticare Dio", dice il decano Re ai cardinali pronti per il Conclave Matteo Matzuzzi