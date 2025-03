Migliorano le condizioni di salute di Papa Francesco. Per lui un'altra notte tranquilla

Oggi i medici dovrebbero dare ulteriori informazioni sulle condizioni del Pontefice che è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio

Papa Francesco "ha trascorso una notte tranquilla", ha comunicato la Sala stampa della Santa Sede nell'aggiornamento mattutino sullo stato di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio.

Ieri sera la Sala stampa vaticana aveva reso noto che i medici avevano confermato lievi miglioramenti della salute del Pontefice. Il quadro clinico però resta comunque complesso. Non è stato diffuso un bollettino medico in considerazione del quadro di stabilità. Oggi i medici dovrebbero dare ulteriori informazioni sulle condizioni di Papa Francesco.

Sia ieri mattina che ieri pomeriggio, ha fatto sapere la Sala stampa della Santa Sede, Francesco ha seguito, in collegamento con l’Aula Paolo VI, gli Esercizi Spirituali della Curia romana, dedicandosi a preghiera e meditazione come richiesto dal tempo di raccoglimento e per questo non ha ricevuto visite. Ha anche ricevuto l'Eucaristia.