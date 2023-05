Tra Kyiv e Mosca non può esistere alcuna mediazione papale

La visita di Volodymyr Zelensky dal Papa è servita se non altro per mettere una parola tombale su ogni possibilità di mediazione vaticana. Non può esserci, perché a non volerla è prima di tutto l’aggredito, che non vuol sentire parlare di tregue – che consoliderebbero lo status quo sul campo – e di una pace che preveda qualche concessione a Mosca affinché si ritiri. Zelensky l’ha detto in modo chiaro due ore dopo i quaranta minuti di colloquio con Francesco e già l’asciutto comunicato diffuso dalla Santa Sede faceva capire che il vis-à-vis non era andato secondo i desiderata di Roma. “Con tutto il rispetto per Sua Santità, non abbiamo bisogno di un mediatore tra l’Ucraina e l’aggressore che ha sequestrato e occupato il nostro territorio”. Qualcosa è stato ottenuto – si lavorerà per riportare a casa i bambini – ma è evidente che quella breccia che qualcuno in Vaticano forse s’illudeva di aprire in una conversazione a quattr’occhi resta ben sigillata.

