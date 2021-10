La madonna dei No vax

A Trieste, in una delle varie manifestazioni no vax-no pass che hanno segnato questo movimentato ottobre, un contestatore brandiva un cartello con l’effigie del povero san Pio da Pietrelcina sorridente e benedicente. Altrove, una signora urlava contro un innocuo gazebo deputato ai tamponi tenendo in mano un rosario. Non si contano più, da tanti che sono, i preti che dal pulpito domenicale si scagliano non solo contro il certificato ma anche contro il vaccino, con argomentazioni che variano dalla teologia alla storia per tramutarsi in claudicanti dissertazioni mediche derivanti da indefesso studio notturno su qualche profilo facebook. Al di là dell’ironia, resta il fatto che i cattolici sono divisi, magari non spaccati a metà come una mela, ma insomma: una buona parte rifiuta i vaccini, chi per legittima e umana paura, chi vedendo nel siero un’ombra demoniaca, chi ancora più sottilmente ricordando che forse sono fatti anche usando cellule di embrioni abortiti qualche decennio fa. Una frattura drammatica che si alimenta quotidianamente sui social network, in un flusso continuo di fake news e citazioni bibliche, insulti e preghiere alla Madonna o al santo locale affinché tolga di mezzo il green pass. Lo Spirito del tempo è anche questo.

