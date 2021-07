I limiti dello stato laico

Oggi le Sezioni unite della Corte di Cassazione si pronunceranno sull’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche. Filippo Vari, professore di Diritto costituzionale nell’Università europea di Roma, ci racconta che “il caso nasce da un docente che all’inizio delle lezioni rimuoveva il Crocifisso, nonostante la sua esposizione fosse stata invece chiesta dagli studenti e dal dirigente scolastico, con uno specifico provvedimento. Per non aver rispettato tale provvedimento, al professore è stata irrogata la sanzione della sospensione da stipendio e funzioni per 30 giorni. Dopo aver perso il primo grado e in appello, il docente ha fatto ricorso in Cassazione. La sezione lavoro della Suprema Corte hanno rimesso la questione alle Sezioni unite della Cassazione, adombrando l’esistenza di una discriminazione a carico del docente a causa delle sue credenze.

