Il Vaticano denuncia l'Italia: "A rischio la libertà della Chiesa"

Il ddl Zan vìola l’accordo di revisione del Concordato, il che mette a repentaglio le buone relazioni tra la Santa Sede e l’Italia. Questo è quanto si sostiene in Vaticano. Non si arriverà alla rottura, ovviamente, ma quanto accaduto lo scorso 17 giugno e rivelato ieri dal Corriere della Sera è un fatto storico: per la prima volta, la Santa Sede protesta ufficialmente e al massimo livello diplomatico possibile con il governo italiano, lamentando la messa in discussione del Concordato. La Nota verbale della Segreteria di stato è stata consegnata “informalmente” all’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede il 17 giugno 2021, ha fatto sapere la Sala stampa all’agenzia Ansa. L’obiettivo dichiarato non è quello di bloccare il disegno di legge, ma di rimodularlo “in modo che la Chiesa possa continuare a svolgere la sua azione pastorale, educativa e sociale liberamente”. La Nota è circostanziata. Scrive l’Osservatore Romano: “Alcuni contenuti della proposta di legge riducono la libertà garantita alla Chiesa cattolica in tema di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale, ovvero quelle libertà sancite dall’articolo 2, ai commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato del 1984”. Nel documento consegnato dal Vaticano prosegue il giornale d’oltretevere, “si rileva come il ddl Zan rischi di interferire, fra l’altro, con il diritto dei cattolici e delle loro associazioni e organizzazioni alla piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Immediate le reazioni: il radicale Marco Cappato ha invocato l’abolizione del Concordato, mentre il deputato Alessandro Zan ribadisce che “non ci può essere alcuna ingerenza estera nelle prerogative di un Parlamento sovrano”. Il premier Mario Draghi fa sapere che quel che pensa lo dirà oggi in Parlamento. Ma anche sul lato ecclesiastico non sono mancati i commenti.

