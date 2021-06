Sante ingerenze sul ddl Zan

È probabile che anche stavolta si dirà che il Papa non c’entra nulla, che ha scoperto tutto leggendo i giornali, che lui il ddl Zan lo apprezza e che è tutto un complotto della solita curia nera che passa le giornate a tessere trame oscure. Qualcuno l’ha già fatto, il biblista Alberto Maggi ad esempio è convinto che si tratti di un trappolone a danno del Pontefice: “Mi sembra chiaro che Papa Francesco abbia i bastoni tra le ruote e questi non vengono dagli esterni ma dall’interno della Chiesa. Quelli che non tollerano questa sua apertura”. Che poi non si capisce bene quale sarebbe questa “apertura”, ammesso che non si possa ritenere tale il celebre “chi sono io per giudicare?” che valse al Papa la copertina della rivista gay americana Advocate, incoronato uomo dell’anno 2013. Dire che il Papa non sapeva niente è un gioco che ormai ha fatto il suo tempo e che non rende onore prima di tutto a lui. Lo schema si era già visto pochi mesi fa con il responsum ad dubium sulla benedizione delle coppie omosessuali in chiesa. Responsum negativo che era stato approvato, seppure in una forma particolare e a tratti ambigua, dal Pontefice. Il giorno dopo non si contavano, da tanti che erano, gli editoriali e le spiegazioni sul fatto che Francesco aveva approvato la risposta dell’ex Sant’Uffizio pur non condividendolo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni