"Scisma? Speriamo di no, ma il rischio c'è". Parla Ruini

Tra pochi giorni, decine di sacerdoti tedeschi benediranno pubblicamente “centinaia di coppie omosessuali”, nonostante a marzo la congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile. Più di trecento preti austriaci hanno chiarito che non obbediranno, due diocesi svizzere si sono scusate con i fedeli per il no giunto da Roma. “Stanno venendo al pettine dei nodi che purtroppo esistono da tempo, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, come dimostra la cosiddetta ‘Assemblea sinodale tedesca’ attualmente in corso, che ha indicato chiaramente i propri obiettivi: non solo la benedizione delle coppie dello stesso sesso, ma anche il sacerdozio alle donne, l’abolizione dell’obbligo del celibato ecclesiastico, l’intercomunione tra cattolici e protestanti”, dice al Foglio il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza episcopale italiana e vicario di Roma. E’ un bel problema, la tensione è alta e non sembrano all’orizzonte ripensamenti da parte tedesca, nonostante il presidente della compagine tedesca, mons. Georg Bätzing, abbia preso le distanze dalla benedizione pubblica in programma il 10 maggio, motivata dalla constatazione che “la benedizione di Dio non può essere negata a chi la chiede”. Cosa risponde il cardinale Ruini: “La risposta è già contenuta nel responsum della Congregazione. Semplicemente, la Chiesa non ha il potere di benedire queste unioni. Può essere benedetto, infatti, solo ciò che è conforme ai disegni di Dio, non ciò che è loro contrario, come le unioni tra persone dello stesso sesso”.

