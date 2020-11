La canonizzazione di Wojtyla. Primo passo: il Papa beato

La medesima sintesi di fede in Cristo e di amore e passione per l’uomo, ha spinto Giovanni Paolo II a farsi carico della difesa e della promozione della dignità e dei diritti degli uomini e dei popoli

Papa Wojtyla “santo subito” come invocavano i fedeli il giorno del suo funerale, l’8 aprile 2005, o in ogni caso (la proclamazione a santo è del 27 aprile 2014) troppo presto, come ha sostenuto in questi giorni il New York Times in seguito alla diffusione del Rapporto McCarrick e alle polemiche sul suo ruolo nell’affaire dell’ex arcivescovo di Washington? Sul Foglio di venerdì si poteva leggere un’intervista su questi temi al cardinale Camillo Ruini. Oggi vi proponiamo il documento conclusivo, firmato proprio dal cardinale Ruini, dell’inchiesta diocesana “sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio” Giovanni Paolo II. Scritto nell’aprile 2007, è un passo decisivo nel processo di beatificazione di Giovanni Paolo II, preludio alla sua canonizzazione. Karol Wojtyla sarà poi proclamato beato da Benedetto XVI il 1° maggio 2011.

