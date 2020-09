"L'eutanasia non conosce limiti etici". Intervista al pioniere olandese della "buona morte"

Roma. “In dieci anni, la richiesta di eutanasia raddoppierà in Olanda”, dichiara Steven Pleiter, a capo dell’Expertisecentrum Euthanasie (ex clinica di fine vita) dell’Aia, in un’intervista a Trouw. Pleiter spiega che, con l’invecchiamento della popolazione, i casi annuali di eutanasia saliranno a dodicimila. Trenta al giorno. Quest’anno sono stati 6.361, il quattro per cento dei decessi totali. Potrebbero arrivare al dieci per cento. Una società che amministra la morte. “Mi aspetto che le cifre raddoppino nei prossimi otto anni”. Pleiter ha anche definito “inaccettabile” che i malati psichiatrici debbano aspettare due anni e ha esortato il ministro della Salute, Hugo de Jonge, a “collaborare a un piano delta per la psichiatria e l’eutanasia”. Oggi la clinica impiega sette psichiatri, ma ne servono molti di più.

