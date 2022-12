Dalla Germania all'Italia, come cambia un colpo di stato

I tedeschi nostalgici del kaiser Guglielmo dimostrano di avere senso della storia. A Roma l'unico golpe possibile sarebbe quello dei nostalgici del reddito di cittadinanza

Ammetto di non avere ancora capito se questi Reichsbürger, che rimpiangono il kaiser Guglielmo, siano più criminali o più cialtroni; di sicuro però arguisco che i tedeschi, santo cielo, loro sì che hanno il senso della storia. (Con Bismarck e Hitler hanno dimostrato di avere anche il senso della geografia, ma è un altro discorso). Vi immaginate in Italia la notizia dell’arresto per cospirazione di un gruppo di nostalgici, che so, di Umberto I? Vi sembra verosimile sentire al telegiornale un servizio in cui si dice che il complotto era volto a restaurare le politiche di Crispi, di Saracco, di Pelloux? E che il capo della combutta si ispirava alle imprese del generale Bava Beccaris? Macché, noi italiani queste cose non le abbiamo ripassate, sempre ammesso che le abbiamo mai studiate. Per questo il nostro senso della storia è appiattito sulla cronaca; copre l’ampio respiro del battito d’ali di una farfalla, dell’appassire di un fiore. Quindi l’unico colpo di stato che temo, in Italia, è quello dei nostalgici del reddito di cittadinanza.