La separazione delle carriere tra lo scrittore e il lettore

Stephen King ha peccato di timidezza nell'annunciare di avere cancellato il proprio account Facebook. Sul social di Mark Zuckerberg circolano troppe fake news quindi non mi fido, ha detto – più o meno – alla sua folla di amici virtuali. A rigor di logica avrebbe tuttavia dovuto dedurre che, poiché i contenuti dei social sono messi in circolazione e diffusi dagli stessi utenti dei social, allora non si fida di loro, delle persone, della gggente. Sarebbe stata una svolta epocale. Finalmente uno scrittore che, anziché usare i social come clava per facile visibilità o come scusa per iniziare il nuovo romanzo domani, ammette di non fidarsi del pubblico e proclama la separazione delle carriere: io scrivo e voi leggete, non viceversa. Invece si è limitato a dare appuntamento altrove: non mi fido di Facebook quindi ci vediamo su Twitter, ha detto. Mannaggia. Sarebbe stato così bello se avesse detto una cosa del tipo: non mi fido di voi, quindi ci vediamo in libreria.