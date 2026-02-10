Leggi il foglio

andrea's version

La verità non esiste, scegli solo la tua imbecillità

Andrea Marcenaro

È tutta una questione di strati. L’illusione che esista un’unica risposta giusta nasconde solo gerarchie di stupidità. Ciascuno resta fedele alla sua scelta. E qualcuno, coerentemente, voterà No

Fatto sta che la vita è assurda. Non si fa altro che parlare della verità, tutti sanno sempre qual è la verità e dove si trovi, quasi fosse qualcosa di cui si conservano provviste nella credenza. Man mano che cresci, capisci invece che non esiste, la verità. Esistono solo stronzate micidiali, o stronzate meno irragionevoli, forse preferibili. Ma sempre stratificate, uno strato sopra l’altro. Quello che farai nella vita, crescendo, sarà solo scegliere lo strato d’imbecillità che ti compete. Ti apparterrà, più o meno, per tutta l’esistenza. Dopodiché ci mancherebbe, la regola non vale per i perdutamente imbecilli e men che meno, com’è scontato, per gli intelligentissimi alla Montanari o alla Zagrebelskj. I quali, avendo scelto da ragazzi lo strato infarcito coi libri e l’avviso sopra: “Occhio, se leggi male potresti non capire più una mazza”, voteranno No.

