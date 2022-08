Che fortunato il Grifone a giocarsi la serie B

A pochi giorni dall'inizio della Serie A come si fa a non invidiare la bellezza dell'imperfetto Genoa, che è caduto e si è rialzato. E poi è ricaduto

“Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato. A loro non si è mai svelata la bellezza della vita”. Volle tramandarlo Boris Pasternak, premio Nobel, superbo talento letterario. E tanto seppe insegnarci, quell’ingegno, anche ignorando come i detentori della bellezza più autentica e più svelata dalla vita, inciampati, caduti, crollati, svenuti, rialzati per un minuto e di nuovo a terra per cent’anni, fossero i tifosi del Genoa Cricket and Football Club. Imperfettissimi e quindi bellissimi, baciati dall’incanto di un’esistenza asperrima, i quali si preparano a una raggiante baldoria in serie B mentre con Sampdoria-Atalanta (dopodomani, ore 18,30, 68 Paesi collegati) noi blucerchiati riattacchiamo tristi una seria A senza vita.