Campo largo no. Camposanto?

Varie proposte per quello che alcuni si ostinano a definire centrosinistra, dando per scontate le oneste intenzioni di un leader probo come Enrico Letta

La proposta di Enrico Letta per quello che alcuni si ostinano a definire centrosinistra, Campo Largo non si può chiamare. Questo per i motivi magistralmente spiegati da Paolo Mieli sul Corriere della Sera: la linea più a destra del prato, che con Renzi e Calenda in effetti di centro sarebbe, è chiamata di destra, planimetria a parte, in omaggio ai contorcimenti della storia della sinistra. Figuriamoci perciò di una sinistra che vuole andare da sinistra a destra senza dirlo al centro. Campo Lungo non si può chiamare. Perché sarebbe necessario un fiato che i protagonisti sanno da soli di non avere. Campo Stretto non si può chiamare per il rispetto minimo dovuto ai 5 Stelle, convocati apposta per allargarlo. Dando per scontate le oneste intenzioni di un leader probo come Enrico Letta, Camposanto, magari?