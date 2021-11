Gruber gggiornalisssta inutilmente narcisa? Quando mai!

C'è chi scorge in lei un’arrivista debordante spocchia, boria, sufficienza, iattanza e tracotanza. Proprio no. E suonano grottesche anche certe leggende sulla sua intimità che qui intendiamo sfatare

Al contrario di quanto sostengono le solite malelingue e i soliti invidiosi professionali, non credo che la signora Lilli Gruber sia un palloncino pieno d’acqua, o che sia arrogante, o che si sopravvaluti, o che si proponga come chissachì, o come gggiornalisssta inutilmente narcisa, o che sia una cafoncella ripittata, ma nemmeno, questo poi figurarsi, scorgo in lei un’arrivista debordante spocchia, boria, sufficienza, iattanza e tracotanza. Proprio no. Ecco perché suona grottesco, e per di più volgare, tentare di far credere come ogni volta, all’acme del piacere, la signora Lilli urli sfrenatamente il proprio nome.