Metti mai che l'assessore di Roma ai 15 minuti riesca nell'impresa

Grandi maestri di vita, grandiosi aforisti sul tempo che passa e la vita che scorre. “Il tempo è un semplice pseudonimo della vita stessa” (Antonio Gramsci). “A che giovano ottant’anni senza aver fatto niente? È morto tardi, ma ha impiegato molto tempo per morire” (Lucio Anneo Seneca). “Il tempo è un grande autore, scrive sempre il finale perfetto”. (Charlie Chaplin). “Per non essere schiavi martirizzati dal tempo, ubriacatevi, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di poesia o di virtù, come vi pare”. (Charles Baudelaire). Beato in ogni caso Andrea Catarci, comunista sincero e assessore ai Quindici minuti nella nuova giunta del sindaco Gualtieri. Metti mai che la imbrocchi: un quarto d’ora massimo per arrivare in ufficio, 23 ore e tre quarti a guardare il pluslavoro degli altri.