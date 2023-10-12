"Capisco il Pd, ma su Israele non ci può essere ambiguità". Intervista a Giovanbattista Fazzolari

Però dicono che volevate tagliare fondi umanitari a Gaza. “Ma questo nella risoluzione di maggioranza non c’era scritto da nessuna parte. E nemmeno l’abbiamo mai immaginato. Nella risoluzione si diceva che andavano cancellati quei fondi che finiscono per aiutare associazioni vicine ad Hamas. Punto. Perché non va bene questo? Il fatto è che, per non litigare con la sinistra-sinistra, i colleghi del Pd volevano togliere il passaggio sui fondi ad Hamas e anche il passaggio sulla condanna fortissima all’antisemitismo di chi sostiene che Israele non abbia diritto a esistere . Inoltre volevano inserire dei passaggi che suonavano equidistanti tra israeliani e palestinesi. Lo so che a sinistra del Pd c’è chi pensa che Israele non debba esistere. C’è chi lo pensa anche a destra della destra, se è per questo. Ma non ci possono essere spazi di ambiguità, non per un partito di governo. Non per chi rappresenta l’Italia. Noi ambiguità non ne vogliamo avere e non abbiamo. Su questo siamo perfettamente d’accordo, in maggioranza e nel governo. Su tutte le grandi questione c’è totale condivisione, da Israele all’Ucraina”.

Lunedì Fazzolari, in un intervista al Corriere, ha detto che se si fossero date più armi all’Ucraina forse la guerra sarebbe già finita. Ma allora perché noi, l’Italia, non abbiamo dato più armi? “Io non vado fiero del fatto che l’Italia non sia tra i paesi della Nato con maggiore disponibilità di armamamenti terrestri, cioè del genere di armamenti di cui gli ucraini hanno bisogno. Ne abbiamo poche di quelle armi. E’ così. Gli abbiamo dato tutto quello che si poteva. Ovvero quello che avevamo in magazzino, cioè non abbastanza. Abbiamo fatto uno sforzo serio, anche tenuto conto del fatto che ogni aiuto italiano all’Ucraina è reso più complicato da una certa distanza, per così dire, che l’opinione pubblica avverte nei confronti di quella guerra. Però ci siamo impegnati. E se tutti avessero fatto in percentuale quello che abbiamo fatto noi, ripeto ‘in percentuale’, forse gli Ucraini avrebbero già sfondato le linee russe. Questo intendevo dire. Ben sapendo che il mondo occidentale, nel suo convinto sforzo di aiuto all’Ucraina, ha sempre dovuto tenersi in equilibrio, cercando di evitare che gli aiuti in armi si tramutassero in un impegno diretto. Dunque la mia non è una critica agli alleati, che si sono spesi tantissimo, ma è la descrizione di un fatto tecnico. Oggettivo. Gli armamenti terresti non sono il nostro forte. La nostra Difesa, per ragioni ovvie di carattere geografico, si è concentrata sulla marina e sull’aeronautica e meno sui mezzi terrestri”.