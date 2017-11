Esselunga racconta 60 anni di spesa e di costumi italiani

Sessant'anni di spesa degli italiani racchiusi in una mostra. Esselunga celebra il suo 60esimo compleanno e si racconta negli spazi di The Mall, a Milano dal 29 novembre al 6 gennaio. La catena di grande distribuzione nata il 27 novembre del 1957 in viale Regina Giovanna, ha allestito un vero e proprio viaggio, con musiche ed effetti scenici degni di un grande show, tra le tappe più importanti della storia aziendale e le evoluzioni degli stili di vita degli italiani: "Sono passate molte decadi e i costumi si sono evoluti, quindi 60 anni di fare la spesa e 60 anni di costumi italiani. Questa è un po' una mostra cronologica, quindi tutti ci possiamo tuffare nelle varie epoche: dagli anni 50 alla modernità e nell'ultima fase un piccolo sguardo verso il futuro".

In un percorso cronologico sviluppato in 10 sale e aperto gratuito ai visitatori, oggetti iconici e documenti si alternano a elementi spettacolari come lo zootropio, dispositivo ottico che consente di vedere come si preparano le lasagne Esselunga o la sala degli specchi dove il mondo Esselunga si riproduce all'infinito o ancora il trono a forma di fragola simbolo della Fidaty card, set ideale per i selfie. Non manca la stanza dedicata alle grandi campagne di comunicazione, firmate da Armando Testa e i plastici dei progetti architettonici firmati da Gardella, Magistretti, Botta.