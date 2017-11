La fake news degli esperimenti radioattivi nel Gran Sasso

Roma. L’Aquila come Fukushima. Centinaia di scienziati senza scrupoli provenienti da più parti nel mondo si riuniscono in un laboratorio sotterraneo per fare un esperimento segreto con sostanze radioattive, che mette in pericolo tutto l’Abruzzo e il mare Adriatico. Ma per fortuna arriva una troupe televisiva che, insieme ai movimenti popolari, svela la minaccia nucleare e costringe la politica a intervenire per bloccare l’esperimento tenuto nascosto. Sembrerebbe la storia di un film americano e invece è la solita cialtronata italiana....

