Solo i germanofoni italiani hanno capito che la domenica è sacra

Da italiano, anzi da patriota italiano, so da sempre che gli italiani più intelligenti sono quelli che parlano tedesco. Non c’è bisogno di trasferirsi a Bolzano, basta passarci qualche ora e confrontare i quartieri allogeni con quelli autoctoni. Adesso poi c’è questa mozione contro il lavoro domenicale votata dall’unico consiglio provinciale la cui utilità sia manifesta: quello della provincia di Bolzano, appunto. “Der Sonntag ist heilig”. La domenica è sacra. L’unico consigliere contrario era ovviamente un consigliere italofono che però, sappiamo come sono fatti gli italiani, al dunque non si è presentato e la mozione è stata approvata all'unanimità. Il culto e il commercio ringraziano e io eleggo a modello quegli uomini probi: Ich bin ein Südtiroler.