Le migliori parole pronunciate da Putin nell'intervista di Oliver Stone

“In qualità di capo di stato oggi ritengo che sia mio dovere preservare i valori tradizionali e i valori famigliari. Sa perché? Perché i matrimoni tra persone dello stesso sesso non producono figli. Dio ha deciso così”. Sono le migliori parole pronunciate da Putin in “Oliver Stone intervista Vladimir Putin” (Marsilio). L’intervista circola anche in versione documentario ma preferisco il libro perché sulla pagina le domande del regista americano si possono saltare. Bastano le risposte. Bastano le frasi del presidente russo per capire che governare è per certi versi più difficile di un tempo mentre per altri versi è più facile: oggi per meritare la definizione di statista è sufficiente riconoscere l’importanza del coito vaginale e manifestare rispetto per la volontà di Dio. Secondo Saba la rima più difficile è “fiore/amore”, secondo Chesterton il calcolo più difficile è “2+2”: sia lodato chi si ricorda, e ricorda, che il risultato è 4.