San Giovanni evangelista, discepolo prediletto di Gesù, l’altra notte, oppresso dai pensieri del giorno, ho cercato ristoro nelle tue lettere. Nella seconda ho trovato: “Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo; poiché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse”. L’insegnamento è quello di Gesù. Praticamente dici che i non cristiani manco vanno salutati, e lo dici nel Nuovo Testamento: sacra, non opinabile scrittura. Ho letto altre traduzioni oltre a quella Cei, ho visto i vari tentativi di depotenziare il passo: non saresti da prendere alla lettera perché scrivevi in un momento di crisi della Chiesa, di apostasia… Come se il presente fosse un momento di espansione e ortodossia. San Giovanni evangelista, discepolo prediletto di Gesù, comunque gli ipocredenti la girino resta che tu hai espressamente proibito ai cristiani l’accoglienza indiscriminata. Adesso vorrei capire se avvalersi dei servizi delle multinazionali invasioniste, quelle che minacciano di assumere maomettani a tutto spiano (Airbnb, Apple, Google, Starbucks…), costituisce una violazione, ancorché parziale, al tuo divieto. Hai scritto tu che “tutto il mondo giace sotto il potere del maligno”, dunque prego che venga perdonato chi alle maligne aziende non riesce a sfuggire.